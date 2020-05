Millionen Menschen kehren an Arbeitsplätze zurück

Bangladesch hebt Corona-Ausgangssperre auf

Dhaka (AFP) - Mit dem Ende der Corona-Ausgangssperre sind in Bangladesch am Sonntag Millionen Menschen an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. "Wir kehren fast zu unserem normalen Leben zurück", sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Nasima Sultana. Sie rief die Bevölkerung auf, bei der Arbeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten.

In Bangladesch endete die Ausgangssperre © AFP

Zeitgleich mit dem Ende der Ausgangssperre verzeichnete das südasiatische Land allerdings den höchsten Anstieg bei Neuinfektionen und Corona-Todesfällen an einem Tag. Die Behörden registrierten 2545 neue Infektionen und 40 Tote.

In der Hauptstadt Dhaka strömten die Menschen zu den Zügen, der Verkehr verstopfte wieder die Straßen. Besonders Tagelöhner begrüßten die Aufhebung der Ausgangssperre. Sie hatten besonders unter den Corona-Maßnahmen gelitten. "Ich hatte höchstens drei ordentliche Mahlzeiten in den vergangenen zwei Monaten, weil ich arbeitslos war", sagte der 58-jährige Tagelöhner Tota Miah der Nachrichtenagentur AFP.

Die am 26. März verhängten Corona-Beschränkungen waren in den vergangenen Wochen bereits langsam gelockert worden. Nur Bildungseinrichtungen bleiben weiter geschlossen.

In dem Land mit 168 Millionen Einwohnern infizierten sich bislang rund 47.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus, 650 Menschen starben an oder mit dem Virus. Experten gehen von deutlich höheren Zahlen aus, da nicht genug getestet werde.