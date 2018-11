Abwehrspieler vom FC Barcelona hatte Punktekonto aufgebraucht

Barça-Star Piqué wegen Fahrt ohne gültigen Führerschein zu Geldstrafe verurteilt

Barcelona (AFP) - Der spanische Fußballstar Gerard Piqué ist wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein mit einer Geldbuße von 48.000 Euro belegt worden. Der 31-Jährige akzeptierte die Strafe bei einer Anhörung am Montag in Barcelona. Der Abwehrspieler vom FC Barcelona war am 31. August in der katalanischen Hauptstadt in eine Routinekontrolle der Polizei geraten. Dabei stellen die Beamten fest, dass sein Führerschein nicht mehr gültig war.

Gerard Piqué zu Geldstrafe verurteilt © AFP

In Spanien besitzen Autofahrer ein Führerscheinkonto mit Punkten, die bei Verkehrsdelikten abgezogen werden. Sind alle Punkte verbraucht, wie es bei Piqué der Fall war, erlischt die Fahrerlaubnis für sechs Monate. Wer sie erneuern will, muss in einem Kurs seine Kenntnisse der Verkehrsregeln auffrischen. Der Ex-Nationalspieler, der mit der kolumbianischen Sängerin Shakira liiert ist, hatte dies versäumt.

Im Vergleich zum deutschen Nationalspieler Marco Reus kommt Piqué glimpflich davon. Der Mittelfeldstar von Borussia Dortmund war 2014 wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein zu 540.000 Euro Strafe verurteilt worden. Allerdings besaß Reus im Gegensatz zu Piqué damals überhaupt keine Fahrerlaubnis. Im August 2016 holte er dies nach.