Topmodel muss zudem neun Monate gemeinnützige Arbeit leisten

Bar Refaeli muss in Israel wegen Steuerhinterziehung 600.000 Euro Strafe zahlen

Jerusalem (AFP) - Das israelische Topmodel Bar Refaeli ist in seiner Heimat wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von mehr als 600.000 Euro sowie neun Monaten gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Ein Gericht in Tel Aviv bestätigte am Sonntag rechtskräftig eine Vereinbarung, die die 35-Jährige und ihre Mutter mit der Staatsanwaltschaft im Juli getroffen hatten. Im Rahmen der Vereinbarung hatten sich die beiden Frauen schuldig bekannt.

Topmodel Bar Rafaeli hat Ärger mit der Justiz © AFP

Neben der Geldstrafe und der gemeinnützigen Arbeit sieht die Einigung auch die Rückzahlung von Refaelis Steuerrückständen vor. Das Topmodel, das zur Urteilsverkündung anwesend war und dabei eine Gesichtsmaske trug, soll die gemeinnützige Arbeit bereits am 21. September beginnen.

Ihre Mutter wurde ebenfalls zu einer Geldstrafe von mehr als 600.000 Euro und zudem zu 16 Monaten Haft verurteilt. Mutter und Tochter waren im Zuge der Ermittlungen im Jahr 2015 vorübergehend festgenommen worden. Die Ermittler warfen ihnen vor, wahrheitswidrig behauptet zu haben, ihr Wohnsitz befinde sich im Ausland, um dem Finanzamt zu entgehen.

Refaeli ist das erfolgreichste israelische Model. In Israel ist sie jedoch nicht bei allen beliebt, weil sie durch eine taktische Kurzehe mit einem Freund ihres Vaters der Einberufung zum Wehrdienst entgangen war.