Gastronomie war wegen Corona-Pandemie drei Monate geschlossen

Bars und Restaurants in Rio de Janeiro öffnen wieder

Rio de Janeiro (AFP) - Nach mehr als drei Monaten strenger Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie sind in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro zahlreiche Lockerungen in Kraft getreten. Unter strengen Auflagen öffneten am Donnerstag Bars und wieder für Gäste. Auch Fitnessstudios, Schönheitssalons und Tattoo-Studios profitieren von den Lockerungen.

Der Bundesstaat Rio de Janeiro ist besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen © AFP

"Es gibt keinen Grund zum Feiern, aber wir befinden uns seit März in diesem Kampf", sagte der Bürgermeister von Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, als er die Lockerungen verkündete. Eine geringe Nachfrage nach Intensivbetten, aber auch die "stabilen Todesfallzahlen" hätten gezeigt, dass der "dunkle Höhepunkt" der Pandemie im Mai erreicht gewesen sei.

In den Bars und Restaurants gelten nach der Wiederöffnung strenge Maßnahmen, darunter Abstandsregeln. Fitnessstudios und Schönheitssalons müssen in einem Staffelsystem arbeiten.

Nach Behördenangaben wurden in Rio de Janeiro zuletzt 68 Todesfälle durch das neuartige Coronavirus binnen eines Tages gemeldet. Anfang Juni hatte die Stadt eine Rekord-Todesfallzahl von 227 registriert.

Trotz eines erkennbaren Rückgangs bei den Neuinfektionen warnten Experten vor einer Lockerung der Corona-Maßnahmen in Brasilien. Als vor einem Monat die ersten Lockerungen eingeführt worden seien, habe die sogenannte Reproduktionszahl, die angibt, wie viele andere Menschen ein Corona-Infizierter im Schnitt ansteckt, bei 1 gelegen, sagte der Forschungsdirektor des Universitätskrankenhauses von Rio de Janeiro, Roberto Medronho, der Nachrichtenagentur AFP. Nun liege dieser Wert bei 1,51. "Diese Zahl wird durch die Öffnungen noch weiter ansteigen und Gesundheitsprobleme in unsere Gesellschaft bringen", warnte Medronho.

Der Bundesstaat Rio de Janeiro ist der am zweitschwersten von der Corona-Pandemie betroffene Bundesstaat in Brasilien nach Sao Paulo. Dort wurden bereits mehr als 10.000 Todesfälle durch das neuartige Coronavirus registriert, 115.000 Menschen haben sich offiziellen Angaben zufolge angesteckt. Landesweit gibt es in Brasilien nach offiziellen Angaben mehr als 60.000 Todesfälle und mehr als 1,4 Millionen Infektionen.