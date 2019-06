Prinz Harry und Meghan besuchen erstes Major-League-Baseball-Spiel in London

Baseball-Shirt und Strampler für Baby Archie bei MLB-Europa-Premiere

London (AFP) - Bei der Europa-Premiere der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) haben Prinz Harry und seine Frau Meghan gleich zwei Geschenke für ihren Sohn eingeheimst. Die New York Yankees, die am Samstag erstmals in der mehr als hundertjährigen Geschichte der MLB in der britischen Hauptstadt London spielten, überreichten dem Paar ein Mini-Baseball-Shirt für Baby Archie mit der Nummer 19.

Baseball-Shirt für Baby Archie © AFP

Von den Kontrahenten der Yankees, den Boston Red Sox, erhielten der Herzog und die Herzogin von Sussex einen Strampler in den Vereinsfarben. Im London Stadium, dem Olympiastadion der Sommerspiele 2012, wurden Harry und seine Frau anschließend mit großem Applaus und Jubelrufen empfangen.

Harry und die aus den USA stammende Meghan hatten im Mai 2018 in Windsor geheiratet. Anfang Mai kam ihr erstes Kind zur Welt, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.