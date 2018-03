Sportlegende für animierten Kurzfilm ausgezeichnet

Basketball-Star Kobe Bryant hat jetzt auch einen Oscar

Hollywood (AFP) - Die Basketball-Legende Kobe Bryant hat jetzt auch einen Oscar in der Trophäen-Sammlung. Bryant wurde am Sonntagabend (Ortszeit) in Hollywood mit dem Preis für den besten animierten Kurzfilm ausgezeichnet. Bryants "Dear Basketball" ist eine Hommage an den Sport, durch den der 39-Jährige zu einer amerikanischen Ikone wurde.

Basketball-Legende Kobe Bryant bei der Oscar-Verleihung © AFP

Der ehemalige Spieler der Los Angeles Lakers dankte der US-Filmakademie bei Entgegennahme der goldenen Statuette während der Gala im Dolby-Theater für die "unglaubliche Ehre". Bryant hatte seine große Karriere im Basketball vor knapp zwei Jahren beendet.