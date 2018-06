Modisches Statement erntet in sozialen Medien viel Kritik

Basketball-Superstar LeBron James entfacht mit kurzer Anzugshose heftige Debatte

Oakland (AFP) - Oben grauer Anzug und Krawatte, unten graue Shorts und Socken: US-Basketball-Star LeBron James hat mit seiner Kleiderauswahl beim Auftakt der NBA-Finalserie eine heftige Debatte ausgelöst. Ausstaffiert mit einer großen schwarzen Sonnenbrille und einer eleganten Reisetasche in der Hand betrat "King James" am Donnerstag die Oracle Arena im kalifornischen Oakland, in der seine Mannschaft gegen die Golden State Warriors antrat.

LeBron James in kurzer Anzughose © AFP

In den sozialen Medien wurde der Look des Superstars ausgiebig - und zumeist negativ - kommentiert. Der Chef der nordamerikanischen Basketball-Liga (NBA) reagierte bei einer Pressekonferenz amüsiert: "Wenn LeBron Shorts trägt, muss das wohl in Mode sein", sagte Adam Silver.

Basketballspieler Jordan Clarkson machte es seinem 33-jährigen Mannschaftskameraden James nach und erschien ebenfalls in Anzugjacke und kurzer Hose. Die anderen Spieler wählten die klassische Anzugversion. Zum Spiel liefen dann aber alle - auch James - in normaler Basketball-Kleidung auf.