Spiele der nordamerikanischen Fußballliga abgesagt

Beckham zeigt Familie leeres Stadion statt allererstes Heimspiel seines Clubs

Miami (AFP) - Für David Beckham war es ein besonderer Tag - aber nicht ganz so, wie geplant: Der britische Fußballstar führte seiner Familie am Samstag in Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida das neue Trainingsgelände seines neu gegründeten US-Fußballvereins Inter Miami vor. Eigentlich sollte die Mannschaft dort ihr allererstes Heimspiel absolvieren, doch Spielfeld und Tribünen blieben leer, da auch die US-Fußballliga MLS wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Saison ausgesetzt hat.

Beckham, Präsident und Eigentümer von Inter Miami © AFP

Beckham zeigte seiner Frau Victoria und den gemeinsamen vier Kindern das Stadion, in dem 20.000 Zuschauer Platz finden. "Ein besonderer Tag, der Familie zu zeigen, was wir gebaut haben", erklärte Beckham im Online-Dienst Instagram und veröffentlichte eine 360-Grad-Aufnahme des leeren Inter Miami Stadions. Dazu dröhnte Musik der früheren Band seiner Frau, den Spice Girls, aus den Lautsprechern.

"In Zeiten wie diesen werden wir daran erinnert, was wirklich wichtig im Leben ist", erklärte Beckham. "Unsere Gesundheit. Unsere Lieben, und sich um diejenigen in unserem Umfeld zu kümmern, die Hilfe brauchen." Sein Team hätte gegen Los Angeles Galaxy spielen sollen, den Club, für den Beckham von 2007 bis 2012 spielte.