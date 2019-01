Anonymer Beitrag auf Twitter sollte junge Demokratin eigentlich diskreditieren

Begeisterung statt Spott über tanzende US-Kongressabgeordnete Ocasio-Cortez

Washington (AFP) - Ein als öffentliche Bloßstellung gedachtes Video, das die neue demokratische US-Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez beim Tanzen zeigt, ist unbeabsichtigt zur Huldigung geraten. "Hier ist Amerikas beliebteste kommunistische Besserwisserin, die sich wie ein ahnungsloser Schwachkopf benimmt", heißt es in dem Video, das anonym im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlicht wurde. Den Spott im Internet erntete am Freitag jedoch der Absender und nicht die neue Abgeordnete.

Die Kongressabgeordnete Ocasio-Cortez © AFP

In dem vor acht Jahren erstmals auf YouTube veröffentlichten Video, aufgenommen an der Universität Boston, ist die junge Ocasio-Cortez zu sehen, wie sie mit Freunden auf einem Dach eine Tanzszene aus dem 80er-Jahre-Film "Breakfast Club" nachspielt. In dem 30 Sekunden langen Clip wirbelt die inzwischen 29 Jahre alte Ocasio-Cortez fröhlich und ungestüm vor der Kamera herum.

Zahlreiche Internetnutzer zeigten sich angetan von der "bewundernswerten" Tänzerin: "Dringend: Ein extrem schädliches Video ist herausgekommen und es ist... Pardon, tut mir leid, es ist nur Alexandria Ocasio-Cortez, die tanzt", schrieb eine Twitter-Nutzerin. Der Komiker Patton Oswalt lästerte auf Twitter: "Also, @AOC ist offiziell erledigt. Sie wird sich nie wieder davon erholen, dass die Welt gesehen hat, wie sie hinreißend tanzt und Spaß mit ihren High-School-Freunden hat."

Die Abgeordnete veröffentlichte am Freitag einen eigenen Tweet: "Ich höre, die Republikanische Partei denkt, tanzende Frauen seien skandalös. Wartet, bis sie herausfinden, dass auch Kongressfrauen tanzen."

Die 29-jährige Latina aus New York war am Donnerstag als neue Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses vereidigt worden. Sie war im Blitztempo zum Aushängeschild des linken Parteiflügels der Demokraten aufgestiegen, nachdem sie sich bei den Vorwahlen gegen einen langjährigen Abgeordneten durchgesetzt hatte. Die frühere Aktivistin puertoricanischer Herkunft bezeichnet sich selbst als "demokratische Sozialistin".