Zwei Menschen bei Angriff getötet - Deutscher Täter erschießt sich

Behörden gehen nach Attacke von Münster nicht von islamistischem Hintergrund aus

Münster (AFP) - Bei einer Attacke mit einem Kleintransporter in Münster sind mindestens zwei Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Ein Mann raste am Samstagnachmittag mit seinem Fahrzeug in eine Restaurantterrasse und erschoss sich anschließend selbst, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) war der Täter ein Deutscher; Hinweise auf einen islamistischen Tathintergrund gab es demnach zunächst nicht. Medien berichteten von psychischen Problemen des 48-Jährigen.

Polizisten in Münster © AFP

Es spreche "im Moment nichts dafür, dass es irgendeinen islamistischen Hintergrund gibt", sagte Reul. Angaben zu einem möglichen Motiv des Angreifers machte der Landesinnenminister nicht. Dies müssten die Ermittlungen zeigen: "Der Rest wird jetzt in Ruhe ermittelt." Eine Polizeisprecherin sagte, die Behörden ermittelten "in alle Richtungen".

"Süddeutsche Zeitung", Nord- und Westdeutscher Rundfunk berichteten, der Täter sei in der Vergangenheit "psychisch auffällig" gewesen. Es liege offenbar kein terroristischer Hintergrund vor. Das ZDF berichtete, der Mann habe vor kurzer Zeit einen Suizidversuch unternommen.

Mehreren Medien zufolge handelt es sich bei dem Angreifer um einen 48-Jährigen namens Jens R. aus dem Sauerland. Die Wohnung des Mannes in Münster wurde Medienberichten zufolge am Samstag durchsucht, dabei wurde auch nach Sprengstoff gesucht.

Der Angriff in der historischen Altstadt von Münster löste einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften aus, die Innenstadt wurde teilweise abgeriegelt. Die Polizei rief die Bevölkerung über den Kurzbotschaftendienst Twitter auf, "den Bereich der Innenstadt" zu meiden. Die Lage sei "unübersichtlich". Die Bevölkerung wurde zudem aufgefordert, die Zufahrten freizuhalten, "damit die Rettungskräfte arbeiten können".

Bei der Attacke wurden nach Angaben der Polizei 20 Menschen verletzt, sechs von ihnen schwer. Der Angreifer habe sich anschließend im Inneren des "Klein-Lkw" erschossen, sagte ein Polizeisprecher in Münster. Wegen eines möglichen verdächtigen Gegenstands im Innern des Fahrzeugs wurde demnach die Umgebung evakuiert.

Die Bundesregierung und eine Reihe von Politikern äußerten sich erschüttert über die Bluttat. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich "zutiefst erschüttert" über die "schrecklichen Geschehnisse" in der nordrhein-westfälischen Stadt. Es werde nun "alles Denkbare zur Aufklärung der Tat und zur Unterstützung der Opfer und ihrer Angehörigen getan".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einer "schweren Gewalttat" und sprach den Betroffenen sein Beileid aus. "Die Meldungen, die uns aus Münster erreichen, sind entsetzlich", erklärte Steinmeier. "Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei den Opfern und den Angehörigen - mein tiefes Mitgefühl gilt allen, die einen geliebten Menschen verloren haben und in tiefer Sorge sind."

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte, die Polizei in Münster und in ganz Nordrhein-Westfalen arbeite "mit Hochtouren an der Aufklärung des Sachverhalts". "Ein trauriger, ein schrecklicher Tag für unser Land", schrieb der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auf Twitter. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles zeigte sich "erschüttert" über den Angriff.

Auch aus dem Ausland kamen Beileidsbekundungen: "Wir trauern mit Münster", erklärte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron schrieb auf Twitter: "All meine Gedanken sind bei den Opfern des Angriffs von Münster. Frankreich teilt das Leid Deutschlands."

Die Attacke weckte Erinnerungen an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt vom Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016. Der Tunesier Anis Amri hatte dabei zwölf Menschen getötet und fast 70 weitere verletzt.