Mehrere Menschen jedoch weiterhin isoliert

Behörden heben Quarantäne von Hotel in Innsbruck wieder auf

Wien (AFP) - Die österreichischen Behörden haben die wegen eines Coronavirus-Falls verhängten Quarantänemaßnahmen für ein Hotel in Innsbruck wieder aufgehoben. Nach Tests an 62 Mitarbeitern und Gästen sei das "Grand Hotel Europa" nicht länger gesperrt, teilten die Behörden in Tirol am Mittwoch mit. Allen Untersuchten gehe es gut, neun von ihnen seien jedoch "sicherheitshalber" an einen isolierten Ort gebracht worden. Sie hatten demnach engeren Kontakt mit einer Rezeptionistin des Hotels, die mit dem Virus infiziert ist.

Polizisten vor dem gesperrten Hotel am Dienstagaben © AFP

Auch drei Menschen aus dem engeren Umfeld der Rezeptionistin wurden nach Behördenagaben für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt. Die aus Italien stammende Frau und ihr Lebensgefährte stehen im Innsbrucker Krankenhaus unter Quarantäne. Beide waren positiv auf das Coronavirus getestet worden, haben jedoch bereits kein Fieber mehr. Es handelt sich um die ersten beiden Fälle des neuartigen Coronavirus in Österreich.

Das Paar stammt aus der norditalienischen Region Lombardei. Italien ist derzeit das am schwersten von dem Virus betroffene Land Europas. Bis Mittwoch wurden mehr als 320 Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus registriert, elf Infizierte starben.