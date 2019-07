Jugendlicher sah sich vor tödlichem Flugunfall nach Ort für Außenlandung um

Bei Absturz getöteter Pilot von Segelflugzeug war 16-jähriger Flugschüler

Freiburg (AFP) - Ein beim Absturz eines Segelflugzeugs in Baden-Württemberg getötete Pilot ist ein 16-jähriger Flugschüler gewesen. Der am Dienstag bei Rickenbach verunglückte Jugendliche habe nach einem längeren Übungsflug einen geeigneten Platz für eine Außenlandung des einsitzigen Segelflugzeugs gesucht, teilte die Freiburger Polizei am Mittwoch mit. Den nahen Flugplatz in Hütten habe der jugendliche Pilot nicht mehr erreichen können.

Segelflugzeug © AFP

In der Folge sei das Segelflugzeug dann abgestürzt. Aufschluss über die genauen Hintergründe sollen die weiteren Ermittlungen geben.