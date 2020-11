Mann war in Spezialklinik geflogen worden - Ursache für Detonation weiter unklar

Bei Hausexplosion in Wuppertal verletzter 39-Jähriger im Krankenhaus gestorben

Wuppertal (AFP) - Einen Tag nach der verheerenden Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal ist ein ins Krankenhaus eingelieferter 39-Jähriger am Montag an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Dies teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt mit. Der Mann war nach der Detonation am frühen Sonntagmorgen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden.

Blaulicht © AFP

Die Explosionsursache blieb auch am Montag weiter unklar. Die entsprechenden Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten an.