Schauspieler: "Das ewige Beschalltwerden wird mir schnell zu viel"

Bei Richy Müller zu Hause herrscht Totenstille

Stuttgart (AFP) - Der Schauspieler Richy Müller mag es zu Hause ruhig. "Das ewige Beschalltwerden wird mir schnell zu viel - wenn ich zu Hause bin, ist eigentlich nie Musik zu hören, da herrscht Totenstille", sagte Müller der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" laut Vorabmeldung vom Mittwoch.

Richy Müller (l.) mit Felix Klare bei "Tatort"-Dreh © AFP

Müller spielt von Freitag an in der Netflixserie "Skylines" mit, in der es um Hiphop und Gangster in Frankfurt geht. Für Rapmusik könne er sich durchaus begeistern, bekannte Müller: "Die Fantastischen Vier sind toll, super Texte und wirklich virtuos - or allem Thomas D. finde ich gut."

Dass er in "Skylines" nur eine größere Nebenrolle spielt, stört den auch als Ermittler im Stuttgarter ARD-"Tatort" bekannt gewordenen Schauspieler nicht: "Man muss ja sehen: Ich bin ein älterer Herr und deshalb nicht so spannend wie die Jungs, die sich in 'Skylines' gegenseitig die Fresse verkloppen, Mucke machen und böse sind", sagte Müller, der am Donnerstag 64 Jahre alt wird.