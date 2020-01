Frau wurde bei Windböen von herabstürzendem Ast getroffen

Bei Sturm verletzte Spaziergängerin in Saarbrücker Klinik gestorben

Saarbrücken (AFP) - Durch das stürmische Winterwetter seit Wochenbeginn in Teilen Deutschlands ist ein zweiter Mensch ums Leben gekommen: Eine 72-jährige Frau erlag nach Polizeiangaben in der Nacht zum Mittwoch in einem Krankenhaus in Saarbrücken ihren Verletzungen, die sie am Dienstag bei einem Spaziergang im saarländischen Wadern-Dagstuhl erlitten hatte.

Rettungswagen im Einsatz © AFP

Die Frau und eine weitere 65-jährige Spaziergängerin waren bei starken Windböen von einem herabfallenden Ast eines Ahornbaums getroffen worden. Dabei trug auch die 65-Jährige Verletzungen davon.

Im baden-württembergischen Neuenburg am Rhein war am Dienstag ein 24-jähriger Kranführer gestorben, als ihn ein an seinem Fahrzeug hängendes Bauteil traf. Laut Polizei bestand der Verdacht, dass die Windverhältnisse zu dem Geschehen führten.