Tier auf A5 bei Bruchsal von zwei Autos angefahren und getötet

Beifahrerin bei Zusammenstoß mit Pferd auf Autobahn verletzt

Karlsruhe (AFP) - Bei einer Kollision mit einem Pferd auf der Autobahn 5 in Baden-Württemberg hat eine Autoinsassin am späten Montagabend Verletzungen davongetragen. Das Tier wurde bei dem Unfall unweit der Anschlussstelle Bruchsal getötet, wie die Polizei am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Der Pferdebesitzer hatte demnach sein Gespann auf dem Seitenstreifen angehalten, weil das Pferd in dem Anhänger sehr unruhig gewesen war.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Beim Öffnen der Anhängerklappe bemerkte der Mann, dass der hintere Huf des Pferds aus dem Anhänger hinausragte. Beim Versuch, das Tier zu befreien, sprang das Pferd plötzlich aus dem Hänger auf die Autobahn, wo es von zwei Autos erfasst und getötet wurde. Die verletzte Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere ihrer Verletzungen konnte ein Polizeisprecher keine Angaben machen.