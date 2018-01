Tammy Ducksworth bekommt voraussichtlich als erste amtierende Senatorin ein Kind

Beinamputierte US-Veteranin und Parlamentariern verkündet Schwangerschaft mit 49

Washington (AFP) - Die beinamputierte US-Veteranin und Parlamentarierin Tammy Ducksworth wird voraussichtlich als erste während ihrer Amtszeit als US-Senatorin ein Kind zur Welt bringen. Die 49-jährige Demokratin aus dem Bundesstaat Illinois gab ihre Schwangerschaft am Dienstag (Ortszeit) via Twitter bekannt. "Wollte ein paar aufregende persönliche Neuigkeiten teilen", schrieb sie in der Kurzbotschaft.

Tammy Ducksworth erwartet mit 49 Jahren ihr zweites Kind

In Anspielung an ihren Nachnamen Ducksworth fügte sie der Mitteilung unter dem Titel "Duck, duck, duck...duckling!" (Ente, Ente, Ente...Entchen!) ein Bild von zwei ausgewachsenen Enten und einer jungen Ente mit einem Pluszeichen hinzu.

Der Zeitung "Chicago Sun-Times" sagte die Politikerin, sie erwarte ihr zweites Kind - wieder ein Mädchen - im April und damit ein paar Wochen nach ihrem 50. Geburtstag. Sie, ihr Mann Bryan und ihre dreijährige Tochter Abigail freuten sich schon sehr auf den Familienzuwachs.

Ducksworth hatte in der US-Armee den Rang eines Oberstleutnant erworben und war im Irak-Krieg im Einsatz. Sie verlor beide Beine, als Aufständische den Hubschrauber abschossen, den sie als Co-Pilotin flog.

2012 zog Ducksworth ins US-Repräsentantenhaus ein, 2016 wechselte sie in den Senat. Die in Thailand als Kind einer Thailänderin und eines US-Bürgers geborene Ducksworth ist eine von zwei asiatischstämmigen Frauen im US-Senat.