Regierungschefin Wilmès kündigt weitere Lockerungen von Corona-Auflagen an

Belgien erlaubt Öffnung der Geschäfte ab Montag unter Auflagen

Brüssel (AFP) - In Belgien dürfen ab Montag die Geschäfte unter bestimmten Auflagen wieder öffnen. Regierungschefin Sophie Wilmès verkündete am Mittwoch eine Reihe von Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Für Geschäfte gelten demnach künftig dieselben Vorgaben wie etwa für Supermärkte und Apotheken, die seit März geltende Ausgangssperre wird weiter gelockert und in beschränktem Umfang sind Besuche bei Freunden und Verwandten wieder erlaubt.

Wilmès und Flanderns Regierungschef Jan Jambon © AFP

"Die Lockerung der Einschränkungen ist eine sehr delikate Angelegenheit", warnte Wilmès. Das neuartige Coronavirus sei noch lange nicht besiegt und ein Wiederaufflammen der Epidemie nicht auszuschließen. Zugleich sei es ein "fundamentales Bedürfnis, die Menschen zu sehen, die wir gern haben".

Von Mitte März an durften die Menschen in Belgien nur in Ausnahmefällen, etwa für Arztbesuche und Lebensmitteleinkäufe, ihre Häuser verlassen und mussten dabei Mindestabstand halten. Die meisten Geschäfte, Restaurants und Bars mussten schließen. Spaziergänge und sportliche Betätigung waren mit maximal einem anderen Menschen, der nicht unter demselben Dach lebt, erlaubt.

Ende April entschied der Nationale Sicherheitsrat eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen ab dieser Woche. Im Detail soll von Woche zu Woche anhand der Entwicklung der Epidemie abgewogen werden, welche Schritte in Frage kommen. Für Geschäfte gilt ab Montag dieselbe Regelung wie für Supermärkte: maximal ein Kunde pro zehn Quadratmeter. Das Tragen einer Atemschutzmaske wird empfohlen, ist aber nur in öffentlichen Verkehrsmitteln vorgeschrieben.

"Der Nationale Sicherheitsrat hat beschlossen, ab Sonntag einen weiteren Ausbau unserer sozialen Kontakte zuzulassen", sagte Wilmès weiter. Stichtag für weitere Lockerungen war ursprünglich Montag, am Sonntag ist in Belgien aber Muttertag.

Erlaubt sei es dann, bis zu vier Bewohner eines anderen Haushalts als Gäste zu empfangen. "Allerdings müssen dies immer dieselben Leute sein". Auch sollte nach wie vor Abstand gehalten und auf ältere Menschen besonders Acht gegeben werden.

Für eine schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs war bereits der 18. Mai als Startdatum festgelegt worden. Für die erneute Öffnung von Restaurants, Cafés und Bars gibt es noch kein festes Datum. Versammlungen und Kultur- und Sportveranstaltungen sind bis mindestens Ende Juli nicht erlaubt.

"Die Kontrolle der Einhaltung der Regeln wird mit zunehmender Öffnung immer schwieriger", gestand Regierungschefin Wilmès ein. Sie appellierte an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger: Dort liege "der Schlüssel des Erfolgs der Lockerungen". Die Rückkehr zu einer gewissen Normalität sei "in greifbarer Nähe".

Belgien mit seinen 11,5 Millionen Einwohnern verzeichnete bislang knapp 51.000 bestätigte Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus und über 8300 Todesopfer.