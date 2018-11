Nach jahrelangem Rechtsstreit mit Künstlerin Anordnung von DNA-Analyse

Belgiens Ex-König muss sich Vaterschaftstest unterziehen

Brüssel (AFP) - Belgiens Ex-König Albert II. muss sich auf Betreiben seiner mutmaßlichen unehelichen Tochter Delphine Boël einem Vaterschaftstest unterziehen. Das sagte Boëls Anwalt Marc Uyttendaele am Montag der Nachrichtenagentur AFP und bestätigte damit entsprechende Berichte belgischer Medien. Die Entscheidung nach einem jahrelangen Rechtsstreit hatte ein Berufungsgericht in Brüssel demnach bereits am 25. Oktober gefällt.

Delphine Boël und Ex-König Albert II. © AFP

Albert, der seit 1993 regierte, hatte nach seiner Abdankung zugunsten seines ältesten Sohnes Philippe im Sommer 2013 seine Immunität verloren. Boël hatte daraufhin einen DNA-Abgleich mit dem Ex-Monarchen wie auch mit ihren mutmaßlichen Halbgeschwistern Philippe und Astrid, zwei von Alberts drei offiziellen Kindern, gefordert. In einer ersten Entscheidung lehnte die belgische Justiz aber sogar Boëls Ansinnen ab, die Vaterschaft ihres offiziellen Vaters, des Industriellen Jacques Boël, anzufechten.

Nun habe das Berufungsgericht jedoch befunden, dass der Industrielle nicht der Vater sei und Albert sich einem DNA-Test unterziehen müsse, teilten Boëls Anwälte mit. Das Gericht beauftragte einen Experten einer Brüsseler Klinik, binnen drei Monaten ein Gutachten über das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Boël und Albert II. vorzulegen. Wenn der Ex-König sich dennoch weigere, "könnte dies als sehr klarer Hinweis gedeutet werden, dass er der Vater ist", sagte Uyttendaele.

Boëls offizieller Vater stemmt sich nicht gegen die Untersuchung. Er ließ bereits einen DNA-Test vornehmen, der ergab, dass er tatsächlich nicht Delphines leiblicher Vater ist.

Die Tatsache, dass der frühere belgische König möglicherweise ein uneheliches Kind hat, beschäftigt die belgische Öffentlichkeit seit langem. Offiziell erkannte Albert Boël nie als seine Tochter an. Allerdings wollen viele Belgier in seiner Weihnachtsansprache im Jahr 1999 ein verstecktes Eingeständnis erkannt haben: Damals sprach das Staatsoberhaupt von einer Krise, die seine Ehe in den Jahren 1960 bis 1970 durchlitten habe.

Boël wurde 1968 als Tochter der belgischen Adeligen Sibylle de Sélys Longchamps geboren. Sie machte sich als Künstlerin unter anderem mit Pappmaché-Figuren einen Namen.