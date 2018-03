Busfahrer erlag seinen Verletzungen

Belgischer Reisebus in Bayern verunglückt - Ein Toter und viele Verletzte

Weibersbrunn (AFP) - Bei einem schweren Unglück mit einem Reisebus in Bayern ist in der Nacht zu Samstag der Busfahrer ums Leben gekommen, viele weitere Insassen wurden zum Teil schwer verletzt. Der belgische Reisebus war nach Polizeiangaben auf der Autobahn A3 in Höhe Weibersbrunn im Landkreis Aschaffenburg unterwegs. Er fuhr kurz nach Mitternacht an einem Anstieg auf einen langsam vor ihm fahrenden Lkw auf.

Der zerstörte Reisebus © AFP

Der Fahrer habe die Situation offenbar zu spät erkannt, teilte die Polizei mit. Er wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und verstarb wenig später im Krankenhaus. Von den etwa 40 Reisenden wurden 17 verletzt. Drei von ihnen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser, die übrigen wurden leichter verletzt und konnten vor Ort behandelt werden. Die Autobahn war bis etwa 02.30 Uhr in Richtung Nürnberg komplett gesperrt.

Die Polizei kritisierte, dass aufgrund einer "mangelhaften Rettungsgasse" ein Teil der Einsatzkräfte bei der Anfahrt zur Unfallstelle behindert worden sei.