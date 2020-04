Offizielle Opferbilanz der Pandemie schlimmer als in China

Bereits mehr als 5000 Corona-Tote in Brasilien

Brasília (AFP) - In Brasilien sind mittlerweile mehr als 5000 Menschen durch die Corona-Pandemie ums Leben gekommen. In den vorangegangenen 24 Stunden sei die Zahl der Todesopfer um den Rekordwert von 474 auf mehr als 5000 gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium in Brasília am Dienstag mit. Womöglich sei die Opferzahl noch höher, da die Ursachen von 1156 Todesfällen noch untersucht würden.

Sargträger in Manaus © AFP

Damit starben in Brasilien nach offiziellen Angaben bereits deutlich mehr Menschen durch das neuartige Coronavirus als in China, wo der Erreger im Dezember erstmals bei Menschen festgestellt worden war und offiziell rund 4600 Todesfälle registriert wurden. Insgesamt knapp 72.000 Corona-Infektionen wurden in Brasilien nachgewiesen.

Experten weisen darauf hin, dass die Testkapazitäten dort allerdings sehr begrenzt seien und daher wahrscheinlich viele Fälle unentdeckt blieben. Die Zahl der Infizierten in dem 210-Millionen-Einwohner-Land könne daher zwölf- bis 15-mal höher sein als offiziell angegeben. Auch nach den offiziellen Zahlen ist Brasilien das am schwersten von der Corona-Pandemie getroffene Land Südamerikas.

Brasiliens rechtsextremer Staatschef Jair Bolsonaro stellt die von den Bundesstaaten ergriffenen Corona-Schutzmaßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen aber regelmäßig in Frage. Zu den steigenden Opferzahlen befragt sagte er unlängst: "Und jetzt? Es tut mir leid. Was wollen Sie, das ich tue?" Wunder könne er nicht bewirken.

Vor zwei Wochen hatte Bolsonaro seinen beliebten Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta entlassen, nachdem dieser sich vehement für striktere Corona-Auflagen eingesetzt hatte.