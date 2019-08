Mann rutscht auf glitschigem Pfad an steilem Abhang aus

Bergwanderer stürzt oberhalb des Königssees rund 70 Meter tief in den Tod

Rosenheim (AFP) - In den Berchtesgadener Alpen oberhalb des Königssees ist ein Wanderer tödlich verunglückt. Der Mann sei am Sonntag auf einem glitschigen schmalen Bergpfad ausgerutscht und rund 70 Meter einen steilen Hang hinabgestürzt, teilte die Polizei im bayerischen Rosenheim am Montag mit. Ein zur Hilfe gerufener Notarzt stellte nur noch den Tod fest.

Der Mann wollte demnach mit zwei Begleitern im Hagengebirge oberhalb des Ostufers des Königssees zu einer auf knapp 1700 Metern gelegenen Bergalm aufsteigen, als das Unglück geschah. Helfer der Bergwacht bargen seine Leiche aus dem unwegsamen Gelände. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Hergang auf.