Mehr als 3700 Menschen sitzen wegen Virus-Verdachts in Japan fest

Bericht: Auch acht Deutsche auf Kreuzfahrtschiff im Hafen von Yokohama

Berlin (AFP) - Auf dem Kreuzfahrtschiff, das derzeit wegen Verdachts auf das neuartige Coronavirus im Hafen von Yokohama in Japan unter Quarantäne steht, sind einem Zeitungsbericht zufolge auch deutsche Urlauber. "Unter den 2666 Passagieren, die derzeit an Bord der 'Diamond Princess' im Hafen von Yokohama sind, befinden sich acht Deutsche", sagte der Sprecher der deutschen Repräsentanz der Reederei Princess Cruises, Rolf Nieländer, am Dienstag der "Bild"-Zeitung.

Die "Diamond Princess" im Hafen von Yokohama © AFP

Der Verdacht, dass Menschen an Bord mit dem Erreger infiziert sein könnten, war wegen eines 80-jährigen Passagiers aufgekommen, der einige Tage zuvor das Schiff in Hongkong verlassen hatte. Er wurde von den Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone positiv auf das Virus getestet.

Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf den deutschen Reederei-Sprecher berichtete, befinden sich neben den Touristen noch 1045 Besatzungsmitglieder auf dem Schiff. Alle 3711 Menschen an Bord sollen untersucht werden. "Die Sicherheit und das Wohlergehen aller Gäste und der Besatzung haben für Princess Cruises absolute Priorität", sagte Nieländer der Zeitung. Bislang klagen dem Bericht zufolge mindestens sieben Menschen an Bord über Unwohlsein.

In Japan wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums bislang 20 Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet. Das Land hat mehr als 500 seiner Staatsbürger aus der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan ausgeflogen, von wo die Epidemie ihren Ausgang genommen hatte.