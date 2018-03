Laut "Daily Mail" Zeremonie in königlicher Kapelle

Bericht: Meghan Markle vor Hochzeit mit Prinz Harry anglikanisch getauft

London (AFP) - In Vorbereitung ihrer Hochzeit mit Prinz Harry ist die US-Schauspielerin Meghan Markle laut einem Zeitungsbericht zur Anglikanischen Kirche übergetreten. Markle sei am Dienstagabend in einer Zeremonie in der königlichen Kapelle des St. James-Palastes mit Wasser aus dem Jordan getauft und konfirmiert worden, berichtete die britische "Daily Mail" am Donnerstag.

Meghan Markle bei einem Termin am Donnerstag in Birmingham © AFP

Geleitet wurde die 45-minütige Zeremonie demnach vom Erzbischof von Canterbury, unter den Teilnehmern sei neben Prinz Harry auch Markles künftiger Schwiegervater Prinz Charles gewesen. Der Kensington-Palast, der für Harrys Pressearbeit zuständig ist, wollte sich nicht zu dem Bericht äußern.

Königin Elizabeth II. ist formelles Oberhaupt der Anglikanischen Kirche. Markle war bislang Protestantin. Die Hochzeit von Markle und Prinz Harry soll am 19. Mai auf Schloss Windsor westlich von London stattfinden. Der Enkel von Königin Elizabeth II. und die Schauspielerin hatten Ende November ihre Verlobung bekanntgegeben.