Kensington-Palast spricht von "zutiefst persönlichem Moment" für Meghan

Bericht: Meghans Vater bleibt Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry fern

London (AFP) - Ein Skandal um gestellte Paparazzi-Fotos dämpft die Vorfreude auf die Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry: Der Vater der US-Schauspielerin, der seine Tochter am Samstag zum Traualtar führen sollte, sagte einem Bericht zufolge seine Teilnahme an der Hochzeit ab. Das US-Promiportal "TMZ" berichtete am Montag, Thomas Markle wolle Meghan nicht in Verlegenheit bringen. Der Kensington-Palast sprach von einer "schwierigen Situation".

Meghan Markle © AFP

Dem Bericht zufolge hatte Thomas Markle trotz der Bitten des Kensington-Palastes um Diskretion in die Paparazzi-Fotos eingewilligt. Die Bilder zeigten den Brautvater beim Maßnehmen für einen Anzug sowie beim Anschauen eines Fotos von Meghan und Harry auf seinem Computer.

Laut "Daily Mirror" sollen die Bilder für 100.000 Dollar (83.000 Euro) verkauft worden sein. Ein Vertrauter von Meghans Vater sagte dem Blatt demnach, Thomas Markle fühle sich im Nachhinein wie ein "totaler Idiot", der von den Paparazzi übers Ohr gehauen worden sei. Laut "TMZ" hatte Thomas Markle zudem in den vergangenen Tagen einen Herzinfarkt erlitten, er habe aber das Krankenhaus wieder verlassen.

Der 73-jährige Thomas Markle, ein inzwischen in Mexiko lebender früherer Film-Beleuchter, sagte zu "TMZ", er habe wegen der stressigen Geschehnisse einen Herzinfarkt erlitten und leide weiter unter starken Schmerzen in der Brust. Er habe seit Bekanntwerden der Paparazzi-Fotos nichts von seiner Tochter gehört. Seine Ex-Frau Doria Ragland sei "eine gute Wahl", um die gemeinsame Tochter zum Traualtar zu führen. Die 61-jährige Yogalehrerin ist Berichten zufolge bereits in Großbritannien eingetroffen, um Mitglieder der Königsfamilie zu treffen.

Der Kensington-Palast machte zunächst keine Angaben dazu, ob Meghans Vater an der Hochzeit auf Schloss Windsor teilnehmen wird. Meghan durchlebe einen "zutiefst persönlichen Moment in den Tagen vor ihrer Hochzeit", teilte der Palast lediglich mit. "Sie und Prinz Harry bitten nochmals um Verständnis und Respekt für Herrn Markle in dieser schwierigen Situation", hieß es in der Erklärung.

Thomas Markle sagte "TMZ", er habe mit den Fotos sein Image verbessern wollen. Er bedaure die Entscheidung nun. Seine Tochter Samantha, Meghans Halbschwester, nahm Berichten zufolge die Verantwortung für die Bilder auf sich: Sie schrieb demnach auf Twitter, die Fotos seien ihre Idee gewesen, sie habe geglaubt, "positive" Fotos würden das schlechte Bild, das über ihren Vater in der Presse herrsche, verändern. Die Bilder seien nicht für das Geld geschossen worden.

Meghan pflegt den Kontakt zu ihren geschiedenen Eltern. Zu den Kindern ihres Vaters aus einer früheren Beziehung hat sie aber seit Jahren keinen Kontakt. Halbbruder Tom Jr und Halbschwester Samantha taten vor der Hochzeit einiges, um Meghan in ein schlechtes Licht zu rücken, und warfen ihr vor, sie nicht eingeladen zu haben. "Sie hat ihre Wurzeln vergessen", sagte Tom Jr der Zeitung "Daily Mirror".

Der Familienzwist hatten dem Kensington-Palast, der die Öffentlichkeit kontrolliert mit Details zu den Hochzeitsvorbereitungen versorgt, Kopfzerbrechen bereitetet.

Der 51-jährige Tom Jr hatte Prinz Harry Ende April in einem offenen Brief sogar aufgefordert, die "falsche Märchenhochzeit" abzusagen. Meghan sei "nicht die Richtige" für Harry, die bevorstehende Heirat sei "der größte Fehler in der Geschichte der königlichen Hochzeiten". Tom Jr beschrieb Meghan als "unterdurchschnittliche Hollywood-Schauspielerin", die die Rolle der Prinzessin spiele. Er warf ihr vor, dem Vater Geld abgeknöpft zu haben, bis dieser 2016 bankrott war.

Auch Halbschwester Samantha sorgte für Unruhe: Sie kündigte die Veröffentlichung eines Enthüllungsbuchs an - der Titel: "Tagebuch der Schwester von Prinzessin Aufdringlich".