Deutlicher Rückgang von 23 Prozent bei Wohnungseinbrüchen

Bericht: Zahl der Straftaten in Deutschland 2017 um fast zehn Prozent gesunken

Berlin (AFP) - Die Zahl der in Deutschland registrierten Straftaten ist einem Zeitungsbericht zufolge im vergangenen Jahr um fast zehn Prozent gesunken. Die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) weise für 2017 insgesamt 5,76 Millionen Straftaten aus, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf das unveröffentlichte Zahlenwerk. Dies entspreche einer Abnahme um 9,6 Prozent oder um 610.542 Straftaten.

Einen derart starken Rückgang bei der Kriminalität habe es seit fast 25 Jahren nicht gegeben, schrieb die Zeitung. Die PKS will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, Sachsen-Anhalt Ressortchef Holger Stahlknecht (CDU), am 8. Mai in Berlin vorstellen.

Etwa ein Drittel aller Verbrechen entfiel den Angaben zufolge wie in den Vorjahren auf Diebstahlsdelikte. Es gab 2,09 Millionen Fälle - ein Minus von 11,8 Prozent. Der Ladendiebstahl nahm um 6,6 Prozent auf 353.384 Fälle ab, der Taschendiebstahl um 22,7 Prozent auf 127.376 Fälle. 33.263 Kraftfahrzeuge und 300.006 Fahrräder wurden geklaut - minus 8,6 beziehungsweise 9,8 Prozent.

Die Polizei konnte vor allem bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls Erfolge verbuchen. Die Zahl sank erheblich - um 23 Prozent auf 116.540 Fälle. Die Aufklärungsquote erhöhte sich hier leicht auf 17,8 Prozent. Im Jahr 2016 hatte sie noch bei 16,9 Prozent gelegen. Das bedeutet, dass immer noch mehr als 80 Prozent der Wohnungseinbrüche nicht aufgeklärt werden.