3900 Soldaten und 18 Flugzeuge zur Brandbekämpfung in Brasilien im Einsatz

Berichte: Bolsonaro untersagt Abbrennen von Flächen für zwei Monate

Rio de Janeiro (AFP) - Angesichts der verheerenden Brände im Amazonasgebiet will Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro Medienberichten zufolge das Abbrennen von Flächen für die Dauer von zwei Monaten verbieten. Der ultrarechte Politiker unterzeichnete in der Nacht zum Donnerstag ein entsprechendes landesweit geltendes Dekret, wie mehrere Medien unter Berufung auf Regierungskreise berichteten. Das Dekret sollte demnach am Donnerstag im Amtsblatt veröffentlicht werden. Es soll Ausnahmen von dem Verbot geben.

Bolsonaro verbietet Brandrodungen © AFP

Die Einzelheiten des Dekrets waren am Mittwoch (Ortszeit) noch nicht bekannt. Das Abbrennen landwirtschaftlicher Flächen ist in Brasilien traditionell verbreitet. Es kann von den Behörden fallweise genehmigt werden. Bolsonaro ist angesichts der drastischen Zunahme der Brandherde vor allem im Amazonasgebiet in diesem Jahr international unter zunehmenden Druck geraten. Kritiker werfen der brasilianischen Regierung vor, nicht energisch genug gegen das Absengen von Agrarflächen und die Brandrodung von Wäldern vorzugehen. Der rechtsradikale Präsident ist eng mit der brasilianischen Agrarlobby verbündet und zweifelt den menschgemachten Klimawandel an.

In den vergangenen Tagen wurden 1044 neue Brände festgestellt. Die Gesamtzahl seit Jahresbeginn stieg damit auf mehr als 83.000. Davon befanden sich mehr als die Hälfte im Amazonasgebiet. Die Zahl der Brände ist die höchste seit dem Jahr 2010. Derzeit sind 3900 Soldaten, hunderte Fahrzeuge und 18 Flugzeuge zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Chile kündigte die Entsendung von vier Flugzeugen zur Unterstützung an. Am 6. September soll es in Leticia im Süden Kolumbiens einen Regionalgipfel unter Beteiligung Brasiliens, Perus und Kolumbiens zur Koordination der Schutzmaßnahmen im Amazonas-Gebiet geben.

Bolsonaro wiederholte am Mittwoch seine Kritik an Deutschland und "besonders Frankreich", denen er vorwarf, sie wollten mit ihrem Angebot finanzieller Hilfen zum Schutz des Amazonas die "Souveränität" Brasiliens aushöhlen. Der brasilianische Präsident hatte seinem französischen Kollegen im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel in Biarritz eine "kolonialistische" Herangehensweise an das Problem vorgeworfen. Am Mittwoch verwies er nochmals auf die "Größe" Brasiliens, das nicht "zum Verkauf" stehe, zeigte sich aber bereit, "bilaterale Hilfe zu akzeptieren".

Die bolivianische Regierung erklärte am Mittwoch, Feuer hätten in diesem Jahr bereits 1,2 Millionen Hektar Wald und Grasland verwüstet. Umweltschützer gehen von einer deutlich größeren Fläche aus. Boliviens linksgerichteter Präsident Evo Morales ist wegen der Brände ebenfalls in die Kritik geraten.