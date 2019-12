Behörden bestätigen Tod eines Polizisten in Jersey City

Berichte: Mehrere Tote bei Schießerei in New Yorker Vorstadt

Jersey City (AFP) - Bei einer Schießerei in der New Yorker Vorstadt Jersey City sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen getötet worden. Die Sender NBC und Fox sprachen am Dienstag von bis zu sechs Toten, darunter zwei mutmaßlichen Angreifern. Die Staatsanwaltschaft bestätigte zunächst nur den Tod eines Polizisten. Demnach wurden drei weitere Menschen verletzt, unter ihnen zwei Polizisten.

Polizist in Jersey City © AFP

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Medienberichten zufolge kam es zu den Schüssen, als ein in einem Mordfall ermittelnder Polizist sich einem Laden in Jersey City näherte. Der Sender NBC berichtete, bei dem folgenden Feuergefecht seien hunderte Schüsse abgegeben worden. Fernsehbilder zeigten ein Großaufgebot schwerbewaffneter Sicherheitskräfte in Jersey City.