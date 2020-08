Einstige Comedy-Serie soll als düsteres Drama wiederkehren

Berichte: Neuauflage von "Der Prinz von Bel Air" geplant

Los Angeles (AFP) - Die erfolgreiche US-Fernsehserie "Der Prinz von Bel Air" soll laut Medienberichten neu aufgelegt werden. Wie die Branchenmagazine "Hollywood Reporter" und "Deadline" am Dienstag berichteten, soll die vormalige Comedy-Serie jedoch als düsteres Drama wiederkehren. Produziert werden soll die neue Version demnach von Will Smith.

Der Schauspieler, Produzent und Rapper Will Smith © AFP

Smiths Schauspielkarriere hatte mit seine Hauptrolle in der "Der Prinz von Bel Air" in den neunziger Jahren begonnen. In der Serie stellte der damals noch junge Rapper sein großes komödiantisches Talent unter Beweis. Er wurde danach zu einem der größten Stars in Hollywood.

Die damalige Serie erzählt die Geschichte eines jungen Afroamerikaners aus armen Verhältnissen in Philadelphia, der zu reichen Verwandten in das kalifornische Bel Air zieht. In der Neuauflage soll den Berichten zufolge die Vorgeschichte des Protagonisten erzählt werden. Die Handlung drehe sich um seinen Kampf mit Gangmitliedern.

Die Idee für die neue Version wurde von dem Regisseur Morgan Cooper entwickelt, der auch einen Trailer für die neue Serie drehte. Zwei Versionen des Trailers wurden im Internet insgesamt mehr als sieben Millionen Mal angeklickt - auch von Will Smith, der sich begeistert von Coopers "brillanter" Idee zeigte. Cooper soll nun laut den Berichten Ko-Autor des Drehbuchs für die Neuauflage werden und die Regie führen.