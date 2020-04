Disney entwickelt aus Weltraum-Saga neues Format für seinen Streamingdienst

Berichte: "Star Wars"-Serie mit weiblichen Figuren im Zentrum in Planung

Los Angeles (AFP) - Beim Streamingdienst Disney+ ist Berichten verschiedener Hollywood-Branchenblätter zufolge eine neue "Star Wars"-Serie geplant. In der Serie sollen Frauen im Mittelpunkt stehen, wie "Deadline Hollywood" am Mittwoch berichtete. Es handele sich um eine "von Frauen angetriebene Action-Thriller-Serie mit Kampfsport-Elementen, die in wechselnden Zeitachsen des bekannten 'Star Wars'-Universums spiele".

Disney+ plant offenbar neue "Star Wars"-Serie © AFP

Laut "Hollywood Reporter" soll es eine Live-Action-Serie werden. Das neue "Star Wars"-Abenteuer soll den Berichten zufolge die Drehbuchautorin und Regisseurin Leslye Headland entwickeln, die sich mit dem Netflix-Drama "Matrjoschka" einen Namen gemacht hat.

Disney+ plant den Berichten zufolge überdies zwei weitere Live-Action-"Star Wars"-TV-Serien inklusive einer Rückkehr von Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi. Geplant sei außerdem ein Vorläufer-Abenteuer zum Filmableger "Rogue One". Disney äußerte sich zunächst auf Anfrage nicht zu den Berichten.

Die Bemühungen, mehr Frauen und Angehörige ethnischer Minderheiten als Hauptfiguren bei "Star Wars" zu etablieren, hatten bei einigen Fans zuletzt gemischte Reaktionen ausgelöst. Teils gab es rassistische Verunglimpfungen gegenüber Schauspielern in Onlinenetzwerken.