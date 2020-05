Berlinale und 20 weitere Filmfestspiele bieten virtuelles Festival an

New York (AFP) - Als Reaktion auf die Corona-Pandemie präsentieren 21 internationale Filmfestspiele ab Freitag auf YouTube ein kostenloses Online-Filmfestival. Zehn Tage lang bietet das virtuelle Festival "We Are One" Spielfilme, Kurz- und Dokumentarfilme, Musik sowie virtuelle Runde Tische. "We are One" (Wir sind eins) geht auf die Initiative des Tribeca Filmfestivals zurück; an ihm beteiligen sich unter anderem die Berlinale sowie die Festspiele von Cannes, Venedig und Toronto.

US-Schauspieler Bill Murray auf dem Filmfestival von Cannes 2019 © AFP

Internetnutzer können sich das Programm auf YouTube ansehen und dort auch spenden. Ein Teil des Erlöses soll der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Wohltätigkeitsorganisationen für ihren Kampf gegen Covid-19 zugute kommen. Die Coronavirus-Pandemie hat Kulturveranstaltungen in aller Welt lahmgelegt; Kinos wurden geschlossen und auch das Festival in Cannes musste abgesagt werden. Das Online-Festival will diese Lücke ein wenig schließen.