Tierpark in Feierlaune - Überdimensionale Eins aus Eis als Geschenk

Berliner Eisbärenmädchen Hertha feiert ersten Geburtstag

Berlin (AFP) - Das Berliner Eisbärenmädchen Hertha feiert an diesem Sonntag seinen ersten Geburtstag. Ein Jahr nach der Geburt ist der Rummel um die junge Eisbärin etwas abgeklungen. Zum Geburtstag zeigte sich der Tierpark jedoch in Feierlaune und installierte eine überdimensionale, Eins aus Eis in weihnachtlichem Rote-Beete-Rot in dem Gehege, die von Hertha schon bald neugierig mit der Pfote betatscht und abgeschleckt wurde.

Eisbärenmädchen Hertha feiert ersten Geburtstag © AFP

Auch Mutter Tonja zeigte sich sehr interessiert. Benannt ist das Jungtier nach dem Fußballverein Hertha BSC, der auch eine Patenschaft für die Eisbärin übernommen hat. Zuvor waren mehrere Eisbären-Zuchtversuche in Berlin gescheitert.