"Wenn Knie mal nicht mehr mitmachen, dann komme ich eben mit meinem Rollator"

Berliner Künstler Gunter Demnig will noch viele Stolpersteine verlegen

Augsburg (AFP) - Der Künstler Gunter Demnig will so lange wie möglich sein Projekt Stolpersteine fortsetzen, das mit Namensplatten in Bürgersteigen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. "Und wenn die Knie mal nicht mehr mitmachen, dann komme ich eben mit meinem Rollator und meinem eingebauten Hammer und verlege die Steine so", sagte der 72-jährige Berliner der "Augsburger Allgemeinen" von Montag.

Gunter Demnig mit Stolpersteinen © AFP

Demnig hatte am Sonntag in Memmingen der 75.000. Stolperstein verlegt. "Auch wenn jeder Stolperstein ein Stein zu viel ist, freue ich mich über jeden Namen, den ich zurückbringen durfte", sagte der Künstler der "Augsburger Allgemeinen". "Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist."