"Stadt in der Stadt" soll Debatte über Freiheit und Totalitarismus eröffnen

Berliner Mauer wird für Kunstprojekt nachgebaut

Berlin (AFP) - Für ein ausgefallenes Kunst- und Filmprojekt soll die Berliner Mauer am Boulevard Unter den Linden nachgebaut werden. Das "Dau"-Projekt will eine Debatte über Freiheit, Totalitarismus und Überwachung eröffnen, wie die Veranstalter bei der Projektvorstellung am Dienstag in Berlin erklärten. Ab dem 12. Oktober sollen Interessierte vier Wochen lang das Areal besuchen können, das zu einer "Stadt in der Stadt" werden soll.

Berliner Mauer wird für Kunstprojekt nachgebaut © AFP

Bei dem umstrittenen Projekt sollen Besucher sich wie in der DDR fühlen: Vorab müssen Interessierte ein "Visum" beantragen, ihr Handy müssen sie am Eingang abgeben. Das Wichtigste: Um die gesamte Installation herum wollen die Veranstalter eine "baugleiche Rekonstruktion der originalen Berliner Mauer" errichten, und zwar mit 900 Betonteilen à 3,60 Meter Höhe.

Veranstalter sind die Berliner Festspiele. Intendant Thomas Oberender betonte, Ziel sei es nicht, eine "Disney-DDR" wieder aufzubauen. Es handle sich um eine Mischung aus sozialem und künstlerischem Experiment.

Hintergrund des Projekts ist ein Filmexperiment des russischen Regisseurs Ilja Chrschanowski, für das bis zu 400 Menschen zwischen 2009 und 2011 "auf eine Zeitreise zurück in die Sowjetunion" gingen und abgeschnitten von der Außenwelt auf 12.000 Quadratmetern in der Ukraine lebten. Den Angaben zufolge befanden sie sich dort am Set eines "geheimen wissenschaftlichen Instituts", das sich an einer solchen Einrichtung der Sowjetunion orientierte.

Berichten zufolge mussten die Teilnehmer sich kleiden, ausdrücken und verhalten, als lebten sie in der Sowjetunion. Für die Nutzung von sozialen Medien und Handys gab es demnach Strafen. Auch mussten sie demzufolge unbequeme Unterwäsche tragen und Dosenessen zu sich nehmen. "Sie verliebten sich, haben Freunde verraten, ihre Partner betrogen, führten Experimente durch, wurden verhaftet, bekamen Kinder und wurden älter", hieß es.

Bei dem Experiment entstanden 700 Stunden Filmmaterial und 13 Filme sowie mehrere Serien, wie die Veranstalter erläuterten. Die Produktionen sollen bei der vierwöchigen Installation in Berlin gezeigt werden. Auch die Performance-Künstlerin Marina Abramovic und der Filmemacher Tom Tykwer sind an dem 6,6 Millionen Euro schweren Projekt beteiligt.

Sämtliche an dem Projekt Beteiligten mussten Geheimhaltungsverträge unterzeichnen und durften teilweise über Jahre hinweg keine Details preisgeben. Oberender nannte es "ein kleines Wunder in einer Stadt wie Berlin", dass lange nichts nach außen sickerte.

Hauptspielstätte sind demnach die Räumlichkeiten des Kronprinzenpalais. Mit Nutzern und Eigentümern der Gebäude fänden derzeit "intensive Gespräche" statt. Die Anwohner sollen durch das Projekt nicht eingeschränkt werden. Die Berliner Festspiele teilten mit, Genehmigungen der Berliner Verwaltung seien "in Arbeit". Sie zeigten sich zuversichtlich. Die Installation ist demnach für 1500 bis 3000 Besucher täglich ausgelegt.

Das Projekt soll am 9. November enden - zum Jahrestag des Mauerfalls soll die eigens für die Installation errichtete Mauer wieder zerstört werden. Kritiker bemängeln, das gesamte Projekt verharmlose die in der DDR begangenen Verbrechen. Nach Berlin soll das massive Kunstprojekt auch in Paris und London gezeigt werden.