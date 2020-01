Berliner Pandazwillinge erstmals für Zoobesucher zu sehen

Berlin (AFP) - Fünf Monate nach ihrer Geburt sind die Berliner Pandazwillinge Meng Xiang und Meng Yuan ab Donnerstag (09.00 Uhr) für Zoobesucher öffentlich zu sehen. Neugierigen wurde empfohlen, sich im Vorfeld Eintrittskarten zu besorgen, um lange Schlangen an den Kassen des Berliner Zoos zu vermeiden. Ihren ersten Ausflug in die Innenanlage des Panda Garden vor Journalisten hatten die auch als Pit und Paule bezeichneten Jungtiere am Mittwoch gut überstanden.

Pandaszwillinge erkunden Innenanlage von Panda Garden © AFP

Die Zwillinge waren am 31. August zur Welt gekommen. Sie sind der erste Pandanachwuchs überhaupt in Deutschland. Die Mutter Meng Meng und der Vater Jiao Qing kamen 2017 aus China nach Berlin - als vorerst auf 15 Jahre befristete Leihgabe zum 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und der Bundesrepublik.