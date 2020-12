Vereinzelte Menschenansammlungen und Verstöße gegen Böllerverbot

Berliner Polizei verzeichnet zu Silvester nur wenige Verstöße gegen Auflagen

Berlin (AFP) - Die Berliner Polizei hat in der Silvesternacht nur wenige Verstöße gegen die geltenden Auflagen festgestellt. Insgesamt sei die Lage "sehr ruhig", sagte ein Polizeisprecher kurz nach Mitternacht. Vereinzelt sei in den Böller-Verbotszonen unerlaubterweise Pyrotechnik gezündet worden. Die Beamten mussten auch mehrere Menschenansammlungen auflösen. Früher am Abend hatten die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben mehrere Anzeigen unter anderem wegen Schüssen mit Schreckschusswaffen und Alkoholkonsums erstattet.

Polizeiabsperrung vor dem Brandenburger Tor © AFP

Die Berliner Polizei hatte sich mit einem massiven Personalaufgebot auf die Silvesternacht vorbereitet. 2900 Beamten, 600 von ihnen aus anderen Bundesländern, waren in der Hauptstadt im Einsatz. Die Beamten hatten insbesondere das Regierungsviertel und das Brandenburger Tor im Auge, wo sich normalerweise hunderttausende Menschen zum Feiern des Jahreswechsels versammeln.

Die Berliner Feuerwehr musste in der Silvesternacht zu mehreren Bränden ausrücken. Im Bezirk Steglitz seien Einsatzkräfte in einem Rettungswagen angegriffen worden.