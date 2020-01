Speisen nach Messetagen in soziale Einrichtungen geliefert

Berliner Tafel sammelt elf Tonnen Lebensmittel auf der Grünen Woche

Berlin (AFP) - Während der Internationalen Grünen Woche in Berlin haben Ehrenamtliche der Tafel in den vergangenen Tagen elf Tonnen Lebensmittel für Bedürftige gesammelt. Nach Angaben der Organisation vom Montag wurden diese jeweils nach Messetagen abgeholt und in Einrichtungen wie Obdachlosenunterkünfte, Wohnheime oder zur Stadtmission gebracht. Mit den übriggebliebenen Speisen wurden 5500 Menschen versorgt.

Gemüse auf der Grünen Woche © AFP

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsmesse kooperiert schon seit Jahren mit der Berliner Tafel, um die unverbrauchten Lebensmittel der Aussteller an Bedürftige weiterzuleiten. Laut Tafel waren in diesem Jahr 180 ihrer Ehrenamtlichen im Einsatz, die Tafel hatte auch einen eigenen Messestand.

Die Ehrenamtlichen sammelten nach eigenen Angaben unter anderem Eintöpfe, Kuchen, Bratwürste und Obst für 25 soziale Einrichtungen. Die Grüne Messe endete am Sonntag, dieses Jahr kamen mehr als 400.000 Besucher. Die Tafeln sammeln bundesweit übriggebliebene Lebensmittel etwa aus Handel und Gastronomie und verteilen diese an Bedürftige.