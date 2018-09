SPD-Politiker glaubt fest an außerirdische Lebewesen

Berlins Bürgermeister Müller wollte eigentlich Astronaut werden

Berlin (AFP) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) wollte eigentlich viel höher hinaus. Als Jugendlicher sei es für ihn "ein Traum" gewesen, Astronaut zu werden, sagte Müller in einem von Kinderreportern geführten Interview in der "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe). "Mein Vater und ich waren so oft es ging in der Sternwarte oder haben mit einem großen Fernrohr den Sternenhimmel angeguckt", erinnerte sich der Politiker.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) © AFP

Nach Müllers Überzeugung gibt es im All auch außerirdisches Leben zu entdecken. Spekulationen über "irgendwelche kriegerischen Außerirdischen, die uns angreifen wollen", hält er "für Quatsch". "Aber dass es irgendwo anderes Leben gibt, wie auch immer das aussieht, und dass wir nicht die einzigen Lebewesen im Universum sind, davon bin ich überzeugt", sagte Berlins Regierender Bürgermeister in der Interview.