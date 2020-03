Restaurants sollen komplett schließen und Versammlungen weiter beschränkt werden

Berlins Regierender Bürgermeister kündigt weitere Einschränkungen wegen Corona an

Berlin (AFP) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter verschärfen: Der Senat solle in seinem Auftrag die komplette Schließung der Restaurants über die bisherigen Einschränkungen bei den Öffnungszeiten hinaus vorbereiten, sagte Müller (SPD) am Freitag dem Sender RBB. Demnach sollen dann nur noch Abhol- und Lieferdienste möglich sein.

Geplant sei auch, dass Versammlungen weiter eingeschränkt würden, sagte Müller. Er fügte hinzu: "Wir erleben es ja, dass manche es offenbar immer noch nicht so richtig begriffen haben, in was für einer Krise wir sind." Er gehe davon aus, dass der Senat diese Maßnahmen noch in den nächsten Tagen beschließen und umsetzen werde.

Eine Ausgangssperre für Berlin will Müller aber weiter vermeiden. Er warnte vor den sozialen Folgen eines solchen Beschlusses.