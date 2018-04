"Will nicht ständig Essen fotografieren und auf Facebook stellen"

Berlins Regierungschef Müller hält Digitales persönlich auf Abstand

Berlin (AFP) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hält die fortschreitende Digitalisierung in seinem Alltag auf Abstand. "Meine Digitalisierung hält sich in Grenzen", sagte der Regierungschef am Mittwochabend bei einer Veranstaltung im Bundesrat, dessen Präsident er derzeit ist. Er versuche, "da auch ganz bewusst ein bisschen Distanz zu halten".

"Ich kann mit meinem Handy inzwischen ein bisschen mehr als telefonieren", sagte der 53-jährige Müller und ergänzte: "Bei manchen Dingen muss ich sagen, ich habe da auch keinen Spaß - ich selbst twittere nicht und will nicht ständig mein Essen fotografieren und auf Facebook stellen." Politisch maß Müller der Digitalisierung aber einen großen Stellenwert bei.