Ex-Regierungschef beobachtet Lage in der Heimat von seinem Landsitz bei Grasse aus

Berlusconi aus Corona-Krisenland Italien nach Frankreich gereist

Nizza (AFP) - In der Coronavirus-Krise hat der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi seinem Land den Rücken zugekehrt und ist nach Südfrankreich ausgereist: Der 83-jährige Milliardär halte sich bereits seit rund zwei Wochen "privat" auf seinem Landsitz in Châteauneuf-Grasse in der Provence auf, teilte die Gemeinde am Mittwochabend mit. Berlusconi komme "mehrmals im Jahr zum Urlaub auf das Landgut, wo er seinen Wein und sein Öl macht", sagte Bürgermeister Emmanuel Delmotte.

Hält sich "privat" in Südfrankreich auf: Silvio Berlusconi © AFP

Die italienische Zeitung "La Stampa" hatte zuvor berichtet, Berlusconi habe Mailand gen Südfrankreich verlassen, um dort "mit größerer Ruhe" die "sehr schwierige" Lage in seiner inzwischen weitgehend abgeschotteten Heimat zu beobachten. Berlusconi ist Chef der rechtsgerichteten Oppositionspartei Forza Italia.

Italien ist in Europa mit Abstand am stärksten von der Epidemie betroffen. Dort wurden mehr als 12.000 Infektionsfälle gezählt, 827 Menschen starben an den Folgen des Virus. Die Regierung hat die Reise- und Versammlungsfreiheit bis Anfang April massiv eingeschränkt, auch Restaurants und die meisten Geschäfte sind geschlossen.

In Frankreich sind bisher nur Versammlungen mit mehr als tausend Menschen untersagt. Präsident Emmanuel Macron hat für Donnerstagabend um 20 Uhr eine Fernsehansprache zur Lage angekündigt.