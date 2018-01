Italiens Ex-Regierungschef fordert "elegantes" Umwerben von Frauen

Berlusconi stellt sich in Debatte um sexuelle Übergriffe hinter Deneuve

Rom (AFP) - In der Debatte um sexuelle Übergriffe hat sich der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hinter die französische Schauspielerin Catherine Deneuve und ihre Forderung nach einer "Freiheit zu belästigen" gestellt. "Es ist natürlich, dass Frauen glücklich sind, wenn ein Mann sie umwirbt", sagte der 81-Jährige am Donnerstag in einem Fernsehinterview. Er selbst habe damit zwar keine Erfahrung, "weil Frauen immer mich umwerben". Das Werben müsse aber unbedingt "elegant" sein.

Berlusconi im Fernsehstudio © AFP

Berlusconi war 2013 wegen Sex-Partys in seiner Villa verurteilt, im Berufungsprozess 2015 aber frei gesprochen worden. Strittig war in dem Verfahren vor allem, ob Berlusconi wusste, dass die marokkanische Tänzerin Karima al-Mahrough alias Ruby damals noch nicht volljährig war. Dem Ex-Regierungschef war vorgeworfen worden, er habe Ruby für Sex bezahlt. Das Gericht hatte dann aber zu seinen Gunsten angenommen, dass Berlusconi damals nicht gewusst habe, dass Ruby erst 17 Jahre alt war.

In Frankreich hatte ein von Schauspielstar Deneuve und über hundert anderen Frauen unterzeichneter Aufruf für die "Freiheit zu belästigen" in dieser Woche einen Sturm der Entrüstung entfacht. In dem umstrittenen Gastbeitrag in der Zeitung "Le Monde" beklagten die Frauen einen neuen "Puritanismus" und attackierten die Urheberinnen der #MeToo-Debatte: Die Veröffentlichung von Männernamen führe dazu, dass viele auf eine Stufe mit Sexualstraftätern gestellt würden. Die "Freiheit zu belästigen" sei aber "unerlässlich für die sexuelle Freiheit".