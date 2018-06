Spender können Stücke vom Original-Tornetz kaufen

Berühmtes Tor aus WM-Halbfinale von 2014 kommt nach Deutschland

Belo Horizonte (AFP) - Vier Jahre nach dem spektakulären WM-Halbfinalspiel zwischen Deutschland und Brasilien kommt das WM-Tor nach Deutschland: Zur WM 2018 schenkte das Stadion Estádio Mineirao in Belo Horizonte das Tor am Dienstag der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe DAHW. Es soll künftig im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgestellt werden. Das Tornetz wird in Stücke zerschnitten und für den guten Zweck verkauft.

Thomas Müller nach dem ersten Treffer auf das Tor © AFP

Gleichzeitig startet die Hilfsorganisation die Spendenaktion "7:1 - Deins!". Die ersten 8150 Spender erhalten für einen Beitrag von mindestens 71 Euro jeweils ein Originalteil des Netzes, wie die DAHW erklärte. Mit dem Geld sollen Kinder- und Jugendprojekte in den Armenvierteln von Belo Horizonte unterstützt werden.

Bei dem Tor handelt es sich um jenes, auf das die deutsche Nationalmannschaft in der ersten Halbzeit spielte und fünf Tore schoss. Das brasilianische Team landete darin in der 90. Minute seinen einzigen Treffer.