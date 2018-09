Berufungsprozess gegen dänischen U-Boot-Bauer Madsen wegen Mordes an Kim Wall

Kopenhagen (AFP) - Vier Monate nach der Verurteilung des dänischen U-Boot-Bauers Peter Madsen wegen des Mordes an der schwedischen Journalistin Kim Wall beginnt am Mittwoch ein Berufungsprozess zum Strafmaß (10.00 Uhr). Der 47-jährige Erfinder wendet sich gegen die am 25. April verhängte lebenslange Haftstrafe. Dieses Strafmaß bedeutet in Dänemark durchschnittlich 16 Jahre hinter Gittern.

Die 30-jährige Wall war am 11. August 2017 nach einem Treffen mit Madsen auf dessen selbstgebautem U-Boot "Nautilus" verschwunden. Madsen präsentierte unterschiedliche Versionen des Geschehens und stritt eine vorsätzliche Gewalttat ab. Das Gericht sah es hingegen als erwiesen an, dass Madsen Wall auf grausame Weise ermordete, ihre Leiche zerstückelte und im Meer verschwinden lassen wollte.