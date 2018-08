Schaden an der an Station angedockten Sojus-Kapsel womöglich durch Mikrometeorit

Besatzung der Internationalen Raumstation ISS repariert winziges Sauerstoffleck

Moskau (AFP) - Wegen eines winzigen Risses, womöglich infolge eines Meteoriteneinschlags, hat es an der Internationalen Raumstation ISS ein Sauerstoffleck gegeben. "Über Nacht und am Morgen gab es eine anormale Situation - ein Druckabfall, ein Sauerstoffleck auf der Station", teilte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Donnerstag nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen mit. Die ISS-Besatzung sei dadurch nicht in Gefahr.

Internationale Raumstation ISS © AFP

Rogosin führte aus, als Ursache habe die ISS-Besatzung einen "Mikro-Riss" an einer an der ISS angedockten Sojus-Kapsel festgestellt, der wahrscheinlich durch eine Beschädigung von außen entstanden sei. Der Schaden sei wahrscheinlich durch einen "Mikrometeoriten" verursacht worden und werde nun von innen repariert. Ein Außeneinsatz sei nicht notwendig.

Die US-Weltraumbehörde Nasa bestätigte den Zwischenfall. Die Besatzung behebe dieses "winzige" Leck nun. Auf der ISS befinden sich derzeit sechs Astronauten - drei aus den USA, zwei aus Russland und der Deutsche Alexander Gerst. Der als Astro-Alex populär gewordene Raumfahrer hatte am 8. Juni seinem zweiten Langzeitaufenthalt auf der ISS angetreten. Er wird bis Dezember auf der Station bleiben und im Oktober als erster Deutscher das Kommando auf der ISS übernehmen.