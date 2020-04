Mann aus Niedersachsen erhält Geld zurück - Vergessen und versehentlich entsorgt

Besitzer von 10.000 Euro in alter Medikamententüte aus Apotheke gefunden

Hameln (AFP) - Der Fall eines versehentlich zwischen alten Medikamenten entsorgten größeren Bargeldbetrags im niedersächsischen Emmerthal hat ein glückliches Ende genommen. Wie die Polizei am Donnerstag in Hameln berichtete, wurde der Besitzer der 10.000 Euro gefunden. Er habe den nötigen Eigentumsnachweis "zweifelsfrei" erbracht und sein Geld zurückerhalten.

Blaulicht © AFP

Der zunächst unbekannte Mann hatte die 10.000 Euro Anfang März in einer Tüte mit alten Medikamenten zur fachgerechten Entsorgung in einer Apotheke abgegeben. Als die Angestellten die Tüte rund drei Wochen später auspackten, fanden sie in einer Packung das Geld. Es ließ sich aber nicht mehr rekonstruieren, wer die Tüte abgegeben hatte. Über die Polizei wurde daraufhin ein öffentlicher Aufruf gestartet.

Nach Angaben der Beamten lebt der Besitzer in Emmerthal und wollte mit dem Geld ursprünglich ein Auto kaufen. Als das Geschäft doch nicht zustande kam, versteckte er die 10.000 Euro in einer Medikamentenpackung. Dort gerieten sie in Vergessenheit und wurden von ihm letztlich versehentlich entsorgt. Nähere Angaben zu dem Mann gab es nicht. Er wolle ausdrücklich nicht näher beschrieben werden.