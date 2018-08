Schäferhund Larry wird nach tödlichem Schlangbiss mit Gedenktafel geehrt

Besondere Ehrung für toten Polizeihund in Südkorea

Seoul (AFP) - Einem Polizeihund aus Südkorea wird nach einem tödlichen Schlangenbiss eine besondere Ehrung zuteil: Larry, ein sieben Jahre alter Deutscher Schäferhund, hatte im Juli auf einem Berg in der Provinz Nord-Chungcheong nach einem Vermissten gesucht, als ihn eine Schlange in den linken Hinterlauf biss. Nach einer Trauerfeier soll er nun auch noch eine Gedenktafel bekommen.

Polizeihund Larry © AFP

Larry sei der erste Polizeihund in Südkorea, der "in Ausübung seiner Pflicht" gestorben sei, teilte die Polizei in der Stadt Daegu mit. Larry habe der Polizei bei der Aufklärung von 39 schweren Straftaten geholfen und an mehr als 170 Suchaktionen teilgenommen, erklärte die Polizei. Im vergangenen Jahr habe er den entscheidenden Hinweis in einem ungeklärten Mordfall geliefert, als er an einem Wanderweg die vergrabene Leiche des Mordopfers fand.

Larry selbst wurde nach seinem Tod eingeäschert und im August bereits mit einer Trauerfeier gewürdigt, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Jetzt hat die Polizei noch eine Bronze-Plakette in Auftrag gegeben, die Larrys Verdienste auflistet und im September feierlich im regionalen Polizeipräsidium aufgehängt werden soll.