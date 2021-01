Neue Studie zeigt zentrale Rolle von Polyester auf - Filter könnten helfen

Betrieb von Waschmaschinen trägt zur Mikroplastik-Verschmutzung der Arktis bei

Paris (AFP) - Synthetische Fasern, die zum großen Teil aus Waschvorgängen in Privathaushalten stammen, machen einen Großteil der Mikroplastik-Verschmutzung der Arktis aus. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die am Dienstag von der Umweltschutzgruppe Ocean Wise und der kanadischen Behörde für Fischfang und Ozeane veröffentlicht wurde. Die Forscher stellten in Proben aus dem Arktischen Ozean fest, dass synthetische Fasern 92 Prozent der Mikroplastik-Verschmutzung ausmachten. Davon waren wiederum 73 Prozent Polyerster-Fasern.

Luft und Wasser in der Arktis werden immer wärmer © AFP

Die Forschergruppe unter der Leitung von Peter Ross von der Universität von British Columbia geht davon aus, dass die Mikrofasern vor allem durch das Betätigen von Waschmaschinen in Privathaushalten ins Meer gelangen. Mikroplastik wurde in den abgelegensten Teilen der Weltmeere gefunden, sogar im Marianengraben im westlichen Pazifik, im Eis der Arktis und im Schnee auf den Pyrenäen.

Die Untersuchungen hätten "überzeugendes" Material dafür geliefert, dass Privathaushalte in Europa und Nordamerika "die Arktis direkt durch das Waschen verschmutzen", sagte Ross. Das Mikroplastik gelange über das Abwasser aus den Waschvorgängen ins Meer. Es wäre "unfair", nur Textilien als Ursache für die Mikroplastik-Verschmutzung der Weltmeere zu bezeichnen, fügte Ross hinzu. "Aber wir sehen doch deutliche Fußstapfen der Polyester-Fasern, die wahrscheinlich vorwiegend aus der Kleidung stammen."

Die Forscher setzten bei ihren Untersuchungen Mikroskope und Infrarot-Analysen ein, um die Plastik-Stücke mit einer Größe von weniger als fünf Millimetern zu untersuchen. Nach den Erkenntnissen von Ocean Wise können sich bei einem einzelnen Waschvorgang aus einem Kleidungsstück Millionen von Fasern lösen.

Die Organisation weist darauf hin, dass die Klärwerke und Wiederaufbereitungsanlagen oftmals nicht hinreichend ausgerüstet sind, um Mikroplastik abzufangen. Sie schätzt, dass aus den Haushalten in den USA und Kanada jährlich 878 Tonnen Mikrofasern in die Umwelt gelangen.

Die Textil-Branche könne sich weit stärker engagieren, um Kleidung zu produzieren, aus der sich weniger Bestandteile lösten, empfahl Ross. Die Regierungen könnten dafür sorgen, dass die Kläranlagen mit moderner Technik ausgerüstet werden. Privathaushalte wiederum könnten in ihren Waschmaschinen Filter einsetzen.

Laut einer Studie, die in der "Grand View Research" erschien, wurde in der Welt in den letzten zwei Jahrzehnten soviel Plastik hergestellt wie seit Beginn von dessen Existenz. Bis zum Jahr 2025 wird demnach eine Zunahme um vier Prozent jährlich erwartet.