Einsatz wegen Ruhestörung eskaliert - Beamte setzen Pfefferspray ein

Betrunkene Feiernde bewerfen Polizisten auf Regensburger Domplatz mit Steinen

Regensburg (AFP) - Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung haben betrunkene Feiernde auf dem Regensburger Domplatz Polizisten mit Pflastersteinen beworfen. Wie die Beamten in der bayerischen Stadt am Dienstag mitteilten, setzen die Einsatzkräfte Pfefferspray gegen die Randalierer ein und nahm zwei Menschen in Gewahrsam.

Blaulicht eines Polizeiwagens © AFP

Demnach hatte sich am Montagabend eine Gruppe von etwa zehn bis 15 jüngeren Leuten im Alter zwischen 15 und 30 Jahren auf dem Domplatz in der Regensburger Innenstadt versammelt, wo sie laut Polizei laut Musik hörten, herumgrölten und durch "übermäßigen Alkoholkonsum" auffielen. Als Beamte die Beteiligten kontrollierten und Platzverweise erteilten, zeigten sich einige der Feiernden uneinsichtig und widersetzten sich.

Den Beamten zufolge nahmen sie Pflastersteine von einer Baustelle und warfen sie auf die Polizisten. Die Steine beschädigten mehrere Streifenwagen und parkende Autos. Daraufhin setzten Polizisten Pfefferspray ein und nahmen zwei der Beteiligten in Gewahrsam.