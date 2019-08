33-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen lässt sich von Unfall nicht beirren

Betrunkener Autofahrer fährt 14 Kilometer trotz kaputter Reifen und Vorderachse

Gummersbach (AFP) - Trotz kaputter Reifen und Vorderachse ist ein betrunkener Autofahrer bei Lindlar in Nordrhein-Westfalen mit seinem beschädigten Wagen noch 14 Kilometer weit gefahren. Wie die Polizei in Gummersbach am Montag mitteilte, war der 33-Jährige zuvor mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen mehrere kleine Bäume gefahren. Er blieb aber unverletzt.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Ein Zeuge verständigte demnach in der Nacht zum Montag die Polizei, nachdem ihm der Mann in seinem demolierten Auto entgegengekommen war. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte den Wagen mit gebrochener Vorderachse und teils platten Reifen samt Fahrer kurze Zeit später auf einem Parkplatz. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Unfallstelle 14 Kilometer entfernt an einer Landstraße lag.